»Čas bi bil, da slovenski državni vrh prizna rezultate ameriških volitev«

IZJAVA DNEVA

"Aktualna koalicija bi se morala zavedati, da je Donald Trump v ZDA resnično izgubil volitve, zato vladi kot kolektivnemu organu predsedniku vlade ni treba avtorizirati orožarskih popotovanj po poteh Mika Pompea v Izrael. Zavedati bi se morala, da se z Bidnom obnavlja vez med EU in ZDA in da bi bil čas, da slovenski državni vrh prizna rezultate ameriških volitev in novemu zmagovalcu spodobno čestita. Vladna koalicija bi se morala zavedati, da so obnovljeni vidiki vladavine prava, neodvisnih institucij, svobode tiska in ločenosti vej oblasti pomembnejši od prigodnih trenutkov lobijskega in privatizacijskega interesa. Predvsem pa bi se morala zavedati, da evropska razprava o svobodi medijev bržkone ni bila sama sebi namen, da ni bila osamljeno področno dejanje, temveč je bila uvod v širšo razpravo redefiniciji širšega evropskega demokratičnega procesa."

(Janez Markeš, novinar, o Janševem orožarskem popotovanju po poteh Mikea Pompea v Izrael, da bi bil že čas, da državni vrh prizna rezultate ameriških volitev, o razpravi o medijih v Bruslju; via Sobotna priloga Dela)