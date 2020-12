Vohunjenje nad zaposlenimi kmalu še lažje!

Tumisu / Pixabay

Microsoft, ki je skozi desetletja svojega obstoja močno zaznamoval tako osebne kot službene računalnike, pripravlja ponudbo, ki bo šefom in šeficam precej olajšala vohunjenje nad zaposlenimi. V prihodnjem programskem svežnju Microsoft 365, ki vključuje popularna orodja Word, Excel in PowerPoint, bo na voljo nov nabor funkcionalnosti, združenih pod frazo productivity score.

Microsoft seveda samo odgovarja na potrebe na trgu. Analitična hiša Gartner je junija poročala, da 16 % delodajalcev vedno bolj uporablja različna orodja, s katerimi lahko sledijo aktivnostim svojih zaposlenih. V Microsoft 365 bodo orodja za nadzor avtomatsko vklopljena, kar bo dodatno normaliziralo vohunjenje, ki je v času povečanega dela od doma zagotovo vse bolj privlačno.

Zasebnost na delovnem mestu si zaslužimo vsi, ne le šefice in šefi. A, če si jo želimo zagotoviti, bomo morali biti bitko tudi v službi in ne le na internetu. Naj bo to priložnost, da nehamo razmišljati o našem delovnem mestu kot o apolitičnem prostoru!

Agrument ustvarja Danes je nov dan.