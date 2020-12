ROJSTVO DRŽAVE: Od »cokle« za razvoj do EU

Osemdeseta – leta, ki so porodila spoznanje, da so razvojne možnosti izčrpane

Dr. Aleksander Lorenčič, direktor Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož, v posebni številki Mladine OSEMDESETA (ROJSTVO DRŽAVE) piše da, so pogledi na zgodovinske izkušnje različni in se z leti spreminjajo. "Dejstvo je, da smo Slovenci do vsakokratne državne tvorbe, v kateri smo živeli, izoblikovali tako rekoč mitični odnos. Enako velja tudi za drugo Jugoslavijo. V osemdesetih letih minulega stoletja in v času osamosvajanja je postala ’cokla’ za razvoj Slovenije, samoupravni socializem kot najboljši sistem je postal totalitarizem, tovariš Tito diktator, konec je bilo bratstva in enotnosti. Nov cilj je postala Evropska unija, katere zidealizirana podoba se je po začetnem navdušenju spremenila," je zapisal dr. Aleksander Lorenčič.

Do konca osemdesetih let 20. stoletja je bil jugoslovanski trg za slovenska podjetja osrednji prostor poslovanja. Nekatere spremembe na gospodarskem področju je prinesla sprejeta zakonodaja že ob koncu osemdesetih let 20. stoletja, predvsem zvezni zakon o podjetjih vlade Anteja Markovića decembra 1988, ki je med drugim sprožil začetek ustanavljanja zasebnih in privatizacijo obstoječih podjetij. Sprejetih je bilo še nekaj zakonov, ki so vplivali na gospodarske spremembe, dejanski proces trganja slovenskega gospodarstva od jugoslovanskega pa se je začel z imenovanjem Demosove vlade maja 1990. "Gospodarska podoba v Sloveniji se je tako kot v preostalih socialističnih državah še posebej v osemdesetih letih slabšala iz leta v leto. Gospodarska rast je upadala, produktivnost dela in kapitala je bila nizka, tehnični napredek je bil majhen, življenjski standard se je nižal in prepad med socialističnimi in kapitalističnimi gospodarstvi se je iz leta v leto povečeval."

Dr. Aleksander Lorenčič,

direktor Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož

Obsežen izbor člankov v ediciji 8DESETA (ROJSTVO DRŽAVE), ki je že na voljo pri prodajalcih časopisov in v naši spletni trgovini, je nastal ob 30. obletnici samostojne Slovenije, avtorji in avtorice prispevkov pa so ob tej priložnosti na spletnem portalu YouTube objavili tudi videoposnetke, v katerih se dotikajo tematike, kdaj in kako je pričela nastajati država Slovenija.

