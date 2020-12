»Šole bomo odprli takrat, ko bo to izvedljivo in varno«

IZJAVA DNEVA

"Te skrbi so na mestu. Šolska vrata bomo odprli takrat, ko bomo videli, da je to tudi z vidika zdravstvenega varstva možno in izvedljivo in varno. Tam, kjer so za to objektivni zdravstveni razlogi, se bodo učenci izobraževali na ustrezno prilagojen način, za kar bo poskrbela šola. Če pa gre zgolj za pričakovanja staršev, pa velja, da je osnovno šolanje obvezno in se pričakuje, da se ga bo otrok udeležil. Če bo tega več, pa bomo to reševali na ravni šol."

(Simona Kustec, ministrica za izobraževanje, o tem, kdaj bodo ponovno odprli šole; via MMC RTV SLO)