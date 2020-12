UKC Ljubljana ob prvem snegu naproša ljudi, naj se ne izpostavljajo nevarnostim

Zdravstveno osebje je prerazporejeno na covid oddelke

© Kasius Klej / Panoramio

"Zaradi epidemije deluje UKC Ljubljana in verjetno celoten zdravstveni sistem na skrajni meji zmožnosti. Vidimo, da je pričelo snežiti. Vsako leto pričakujemo ob prvem snegu poledico in porast števila poškodovancev. Zavedamo se, da bi nenaden velik prirast pacientov lahko pomenil kolaps sistema. Zdravstveno osebje je namreč prerazporejeno na COVID oddelke. Zato vljudno naprošamo vse ljudi, naj se ne izpostavljajo aktivnostim, ki bi lahko pripeljale do tega, da bi nenadoma potrebovali obravnavo v urgetnih ambulantah," so danes sporočili iz UKC Ljubljana.

"Zdravstveno osebje je namreč prerazporejeno na COVID oddelke. Zato vljudno naprošamo vse ljudi, naj se ne izpostavljajo aktivnostim, ki bi lahko pripeljale do tega, da bi nenadoma potrebovali obravnavo v urgetnih ambulantah."

Ob tem ponavljajo poziv prebivalcem, da upoštevajo vse ukrepe za zamejevanje epidemije, saj se bomo z manjšim številom COVID bolnikov lahko v večjem obsegu posvetili vsem aktivnostim UKC Ljubljana, ki trenutno potekajo v omejenem obsegu.