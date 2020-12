»Kar je bil Ivan Gale za javne uslužbence, je Zlatko za vse ostale«

IZJAVA DNEVA

"Odločba ministrstva je pravno voluntaristična, saj zlorablja pravo za politične namene. Na sodišču bo razveljavljena, saj je njena obrazložitev pavšalna, temeljni očitek, da Zlatko v zadnjem letu s svojim javnim delovanjem bistveni del svojega ustvarjalnega časa namenja dejavnostim, ki niso povezane s kulturo, pa ni z ničimer izkazan. Ni jasno, kaj je mišljeno z ustvarjalnim časom, je to osem ali 24 ur na dan, so to vikendi, večeri ali noči. Tudi ni jasno, kaj so moteče dejavnosti, je to udeležba na protestih ali še kaj drugega. Izbris iz razvida samozaposlenih v kulturi je primerljiv z izbrisom samostojnega podjetnika iz Ajpesovega registra. V pravni državi imamo zagotovljeno svobodo izražanja, o morebitnih prekrških ali drugih pravnih kršitvah pa odločajo sodišča, ne vlada ali minister. Celo ljudje, ki so pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja, avtomatično ne izgubijo službe."

"Kar je bil Ivan Gale za javne uslužbence, je Zlatko za vse ostale: v pravni državi imajo oblastne odločbe na koncu pravni po(d)uk, pri nas imajo poleg tega še politično- zastraševalnega."

(Pravnica Barbara Rajgelj o izbrisu Zlatana Čordića iz razvida samozaposlenih; via Večer)