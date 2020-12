»STA je bila prisiljena sprožiti ustrezne postopke za zaščito svoje likvidnosti«

Nadzorni svet Slovenske tiskovne agencije (STA) Janševo vlado poziva, da stori vse za to, da bo vladni urad za komuniciranje plačal račune za opravljeno delo

Uroš Urbanija, direktor vladnega urada za komuniciranje (UKOM)

© UKOM / Gov.si

Mladen Terčelj, predsednik nadzornega sveta (NS) Slovenske tiskovne agencije (STA), je v sporočilu za javnost zapisal, da NS vseskozi pozorno spremlja dogajanja, ki so privedla do odločitve Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje (UKOM) o ustavitvi tekočega financiranja dejavnosti STA in napovedane »nezmožnosti sklenitve pogodbe o financiranju javne službe v letu 2021«. NS STA, ki je po Zakonu o STA (ZSTAgen) in Zakonu o gospodarskih družbah pristojen za nadzor poslovanja in vodenja agencije, te odločitve vlade ne podpira, je jasen Terčelj.

"Glede na to, da UKOM pogojuje plačevanje računov, ki temeljijo na podpisanih in veljavnih pogodbah z STA, z izpolnjevanjem zahtev po dostavi podatkov in poslovnih listin, poudarjam, da je NS STA že na seji 4. novembra 2020 sprejel sklep, naj se »za posredovanje želene dokumentacije lastnik obrne neposredno na direktorja družbe«. Sklep temelji na določilu ZSTAgen, po katerem pravice družbenika izvaja Vlada Republike Slovenije. Ne drži torej, da naj bi NS STA sklenil, da naj se z zahtevo po posredovanju podatkov na direktorja STA obrne Ukom," je zapisal v sporočilu za javnost.

"Samo s poplačilom obveznosti po pogodbah z STA lahko Ukom konča ogrožanje delovanja javnega servisa nacionalne tiskovne agencije."



Mladen Terčelj,

predsednik nadzornega sveta STA

Na rob javno izrečenim trditvam o »prikrivanju podatkov« opozarja, da niti nadzorni svet STA niti direktor v komunikaciji z Ukomom nista nikoli zavračala zakonsko dovoljenega vpogleda v knjige in spise STA, pri čemer na sedež družbe takšen zahtevek s strani vlade doslej ni bil poslan. "Seznanjeni smo tudi z včeraj poslanim dopisom direktorja STA Vladi Republike Slovenije, naj pojasni, na podlagi katerega pravnega akta družbenika je Ukomu dodeljen status upravičenca, ki bi po veljavni zakonodaji lahko zahteval vpogled v želene listine, podatke in zbirke podatkov. O takšnem statusu Ukoma nista bila nikoli po uveljaviti ZSTAgen obveščena niti vodstvo niti NS STA," je dodal Terčelj, ki obenem tudi zavrača javno izrečene ocene, da naj bi bilo poslovanje STA netransparentno. Poudarja, da ima NS ima pregled nad celotnim poslovanjem na mesečni, kvartalni in letni ravni, poslovanje in javno objavljeno letno poročilo STA pa je vsako leto pregledovano tudi z notranjimi in zunanjimi revizijami.

"Z letnim poročilom STA je vsako leto seznanjen Državni zbor Republike Slovenije, ki tudi imenuje člane NS STA in na poslovanje tiskovne agencije ni imel nikakršnih pripomb," opozarja Terčelj.

Za rešitev neljube situacije, v kateri so se znašli zaposleni na STA, ponovno poziva vlado kot edino družbenico, da stori vse za to, da bo Ukom plačal račune za opravljeno delo po letnih pogodbah za leto 2020, sklenjenih z STA. "STA je bila zaradi skrbi za socialno varnost zaposlenih in zagotovitev stabilnega poslovanja prisiljena sprožiti ustrezne postopke za zaščito svoje likvidnosti. Samo s poplačilom obveznosti po pogodbah z STA lahko Ukom konča ogrožanje delovanja javnega servisa nacionalne tiskovne agencije. Tej je po sklepu NS STA in pristojnih delovnih teles Državnega zbora treba tudi za prihodnje leto zagotoviti zadostna sredstva za postopno polno financiranje javne službe," je sklenil predsednik nadzornega sveta STA v sporočilu za javnost.