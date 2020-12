🏳️‍🌈 Fidesz 🏳️‍🌈

Danes je nov dan

Novico o zadrogirani bruseljski orgiji, katere se je udeležil vodja poslanske skupine Fidesz in "dober kolega Milana Zvera", velja postaviti v kontekst.

Spomnimo se 15 let starega medijskega umora Jurija, takrat poslanca ZLSD, ki so mu "novinarji" nastavili past v obliki svingerskega oglasa. Juri si tega ni zaslužil. Čeprav je bil naiven, svojega življenja ni posvetil kulturni vojni in širjenju nestrpnosti – če svingaš, pač nisi nič manj socialni demokrat.

Bolj hinavska je zgodba Gorenaka, ki so ga policisti še 10 let prej zasačili, kako z nekim dvajsetletnikom beži s parkirišča v Tivoliju, tedaj znanega mesta za nudenje spolnih uslug. Vinko je vendar član stranke, ki se v tej državi najbolj zavzeto bori proti pravicam vsakršnih manjšin.

Szájer pa je celo soavtor homofobne madžarske ustave in vodja stranke v EP, ki je še nekaj dni nazaj aktivno nasprotovala LGBTIQ pravicam. Za polno mero je z nagci žural kar med najstrožjim lockdownom.

Na Nori24 so o dogodku seveda "pozabili poročati".

Agrument ustvarja Danes je nov dan.