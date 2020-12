Mirovni inštitut od poslanca SDS zaradi grožnje zahteva umik izjave in javno opravičilo

Franc Breznik je zapisal, da je Mirovni Inštitut "še en proračunski nebodigatreba" in da "pride v kratkem na vrsto"

Zapis poslanca SDS na Twitterju

© Twitter

"Najprej odvzem prostora, nato grožnja. Po tem, ko smo obsodili prekinitev vladnega financiranja STA, je poslanec SDS Franc Breznik prek tviterja pozval k uničenju Mirovnega inštituta. Izjava poslanca je še ena v nizu groženj, ki jih avtoritarna in avtokratska oblast namenja vsem, ki smo kritični do njenega samodrštva. Tvit poslanca je poskus ustrahovanja in poziv na pogrom, kar se zakonsko preganja. Zahtevamo umik izjave in javno opravičilo," so zapisali pri Mirovnem inštitutu na svoji Facebook strani.

Mirovni inštitut

Poslanec SDS Franc Breznik je namreč na Twitterju zapisal sledeče: "Kuck mal, wer da spricht! (Look Who's Talking), še en proračunski nebodigatreba. Lepo, da ste se oglasili. Na vas smo čisto pozabili. Pridete v kratkem na vrsto. Za vašo financiranje v enem mandatu, bomo postavili vsaj en dom za starejše, ki so garali 40 let za minimalca. Hvala." Ob tem je pripel novico objavo Slovenske tiskovne agencije (STA), ki je na Twitterju objavila članek z naslovom Mirovni inštitut: Vlada z onemogočanjem STA dela proti demokraciji.