Luka Volk | foto: Uroš Abram

»Naj za vas poskrbijo starši«

Vlada se vse leto, odkar traja epidemija, ne meni za dejanski položaj mladih. Študentom je namenila le 150 evrov pomoči. Njihova socialna stiska pa je vse hujša.

Sara Svati Sharan, 25 let, podiplomska študentka filozofije, je skoraj pristala na cesti. Bila je nedelja, ko so stanovalci študentskega naselja izvedeli, da se morajo do večera izseliti.

»Predavanja smo začeli na hibridni način, se pravi, da smo del vaj imeli v živo, nato pa se je vse premaknilo na splet. Na začetku sem se res še trudila, ampak mi hitro pade motivacija, težko se zberem,« začetek leta in prvo izkušnjo s študijem opisuje Žana Radivo, študentka prvega letnika medicine. »S sošolci se ne vidim, s prijatelji tudi bolj redko in težko zdržim sama. Trenutno sem tudi v stanovanju ostala sama, saj so cimre odšle domov.« Ker jo stres zaradi študija in samota, ki jo občuti v času epidemije, spravljata v hudo stisko, se je odločila poiskati pomoč. »Pisala sem osebni zdravnici in izdala mi je napotnico za kliničnega psihologa. Ko sem se pozanimala v študentskem zdravstvenem domu, sem ugotovila, da je čakalna doba tudi do enega leta. Podobno je povsod, kamor sem klicala. Ostane mi samo še možnost samoplačniškega pregleda, a zanjo nimam dovolj denarja.«