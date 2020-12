Oklepniki in ljudska volja

Janša je nekoč podprl referendum o človekovih pravicah in uresničevanju odločitve ustavnega sodišča, zdaj pa nasprotuje referendumu o 780-milijonski naložbi v orožje

Kar 28.551 državljanov in državljank je v tednu dni podpisalo zahtevo po razpisu referenduma o zakonu, ki ureja naložbe v Slovensko vojsko. Enainpetdeset poslancev njihovega mnenja ni upoštevalo, namenoma so ga prezrli, odločili so se, da bi bil razpis takšnega referenduma neustaven. Zdaj bo o tej prepovedi odločalo ustavno sodišče.

Nekdanja Jugoslavija je v osemdesetih letih zdrsnila v hudo gospodarsko krizo, pojavili sta se hiperinflacija in brezposelnost, življenjska raven se je začela zniževati. Gospodarsko krizo je spremljala kriza države in njenih institucij, to pa je nazadnje pripeljalo do razpada.