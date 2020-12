Veliko denarja za malo muzike

Čeprav je bila gospodarska škoda pri nas manjša kot v drugih državah EU, smo za odpravljanje koronske krize doslej potrošili več denarja od njih, in to s slabšimi učinki

Janez Janša je na poslovnem zajtrku (karkoli že to pomeni) Ameriške gospodarske zbornice dejal, da bo Slovenija iz koronakrize izšla kot zmagovalka: »Slovenija lahko postane ena izmed 15 najbolj konkurenčnih držav na svetu.«

© Borut Krajnc

Ali vladni gospodarski ukrepi za omilitev posledic epidemije delujejo? »Delujejo, delujejo,« odgovarja Matej Lahovnik, vodja vladne svetovalne skupine, ki te ukrepe pripravlja. V primerjavi s prejšnjo, finančno krizo, ki naj bi bila glede na upadanje gospodarske rasti primerljiva, razlaga, je zdaj brezposelnost zrasla bistveno manj: »Podjetja so manj zadolžena, banke so v boljši kondiciji, vlada je hitro reagirala,« našteva ponosno. »Tudi število stečajev se ne razlikuje bistveno, še pomembneje pa je, da se ni zlomil nobeden od velikih poslovnih sistemov, saj bi to imelo tudi uničujoče posledice za mala in srednje velika podjetja.«