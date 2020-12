DOKUMENTI: Kako vlada šikanira STA

V novi številki Mladine odgovorni urednik Grega Repovž (Svoboda po madžarsko) opisuje dogodke – mestoma doživeto, ker jim je bil tudi sam priča –, ki kažejo na transformacijo naše države v nekakšen orbanistan. Torej v obliko vladavine, v kateri ni več pravne predvidljivosti in kjer vas utegnejo policijski specialci po ulicah loviti tudi zato, ker ste ugriznili v trikotnik pice. Če je že konzumacija pice na javnem kraju danes »living on the edge« izredno tvegano dejanje, pa si seveda lahko bralec predstavlja, kako mora biti v koži kakšnega medijskega direktorja, ki ni po godu predsedniku vlade. Eden izmed njih je direktor Slovenske tiskovne agencije (STA) Bojan Veselinovič.

Repovž v tekstu analizira tudi metode, s katerimi se je vlada lotila uničevanja STA. Ker pa v tiskani Mladini zaradi fizičnih omejitev dokaznega materiala nismo mogli objaviti, sedaj za ta namen izkoriščamo splet (PREBERITE KORESPONDENCO).

Povzemimo: Vlada oziroma njen urad za informiranje (UKOM), ki ga vodi Uroš Urbanija, je prekinil financiranje STA. Odločitev so ministri sprejeli v obliki seznanitvenega sklepa na korespondenčni seji ta teden, v ponedeljek popoldan. Njihovi argumenti so bili na prvi pogled vsebinski. Direktor Veselinovič naj ne bi želel posredovati podatkov, na podlagi katerih bi lahko v vladi ocenili, kolikšni so dejanski stroški opravljanja javne službe. In tako naprej.

Kakšen pesek v očit je zapisana trditev, pa dokazuje dejanska korespondenca med Urbanijo in direktorjem STA, ki jo zdaj objavljamo. Urbanija je Veselinoviču poslal kar dvanajst pisem, s katerimi je povsem očitno želel doseči njegov odstop. V pismu 22. oktobra recimo Urbanija od direktorja in nadzornega sveta zahteva pojasnila glede do vlade kritičnega intervjuja z raperjem Zlatanom Čordićem - Zlatkom. Zahteva glede intervjuja je dejansko bila »retorična« - iz vlade so denimo želeli odgovor na vprašanje, koliko intervjujev »s tovrstnimi pevci,« ki so izdali novi glasbeni album, je STA naredila v zadnjih 10 letih, zato, da bi primerjali njihovo dolžino…

Že čez par dni, 28. oktobra je Urbanija našel novo temo, s katerim se je lahko spravil na direktorja STA. Ugotovil je, da se je odgovorna urednica STA Barbara Štrukelj podpisala pod izjavo odgovornih urednikov o pritiskih vlade na njih. Urbanija je zato – v očitno ciničnem tonu – od direktorja zahtevali točen kraj in čas pritiska na urednico STA in še vrsto drugih podatkov, češ da jo želijo v vladi zaščititi. Nato je 29. oktobra Urbanija Veselinoviču postavil več retoričnih vprašanj glede oglasa, ki so ga v STA objavila v časopisu Dnevnik. Namen vprašanja in vseh podvprašanj povsem očitno ni bil pridobiti informacije, ampak opozoriti direktorja, da je denar plačal mediju, ki je do vlade kritičen.

Poleg teh nenavadnih zahtevkov je Urbanija v nekaj tednih napisal še kakšnih 20-30 vprašanj na temo poslovanja: 5. novembra je recimo zahteval kar seznam vseh naročnikov. In ker seveda vseh odgovorov ni prejel, je 11. novembra direktorja obtožil, da »prikriva resnično stanje družbe z namenom zlorabe javnih sredstev …«

