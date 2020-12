»Mar ministru Simonitiju ni niti malo neprijetno?«

IZJAVA DNEVA

"Mar ministru Simonitiju ni niti malo neprijetno? Minister, ki je v svojem prvem mandatu vzpostavil Javno agencijo za knjigo kot strokovno telo ali pa poskrbel za nevladnike na Metelkovi 6, ko je podpisal nalog za prenehanje zaračunavanja najemnin, je zdaj v drugem mandatu oboje razvrednotil. V imenu koga ali česa? Retorično vprašanje, pa vendar? Se bo začel vzpostavljati miselni okvir vseh tistih, ki ločujejo med lepo (beri tradicionalno, ljubiteljsko) in izrojeno (beri sodobno, eksperimentalno, progresivno) umetnostjo; ki ločujejo med didaktičnim (beri sprejemljivim) in kritičnim (beri nesprejemljivim) pristopom?"

"Ministrstvo za kulturo v tej vladi vzpostavlja strahovlado do razmišljujočih državljanov. Četudi obeležujemo tridesetletnico države, grajene prav s kulturnimi, civilnodružbenimi gibanji in so tu ti isti kritični posamezniki, ki so protestirali na Roški, se zdaj njihovo protestno nrav kriminalizira, njihovo delo pa označuje za parazitsko."

(Novinarka Špela Kožar v kolumni o tem, da, ministrstvo za kulturo v tej vladi vzpostavlja strahovlado do razmišljujočih državljanov; via MMC RTV SLO)