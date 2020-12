»Naj nas Zlatkov primer pomaga združiti«

IZJAVA DNEVA

"Prav – ni treba, da so vsem vse akcije všeč, ali pa da jih vsi razumemo na enak način. In prav – naj ima vsakdo pravico do svojega mnenja. Moje je sledeče: vsi, ki ste javno obračunavali z Zlatkom, ste soodgovorni za to, da je bil izbrisan iz razvida kulturnikov. Ko so se na ministrstvu odločali, da ga brezpravno izbrišejo, so upoštevali vaše napade in računali na vašo pohlevnost. Ampak zapomnite si eno stvar: v tridesetih letih prejšnjega stoletja so bili nemški komunisti in liberalci tudi neizprosno skregani med seboj – dokler niso bili potem končno zedinjeni v koncentracijskih taboriščih. Naj nas Zlatkov primer pomaga združiti. Naj bo jasno, da je napad na kogarkoli od nas v bistvu napad na nas vse."

(Novinar, filmar in pisatelj Erik Valenčič, o tem, da so vsi, ki so javno obračunavali z Zlatkom, soodgovorni za to, da je bil izbrisan iz razvida kulturnikov; via asociacija.si)