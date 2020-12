OSEMDESETA: Sestopanje z oblasti

Komunistična oblast v osemdesetih

Dr. Zdenko Čepič, znanstveni svetnik na Inštitutu za novejšo zgodovino v pokoju, v posebni številki Mladine OSEMDESETA (ROJSTVO DRŽAVE) piše, da so bila osemdeseta "dolgo desetletje", ki se je začelo s smrtjo jugoslovanskega predsednika Tita, končalo pa z osamosvojitvijo Slovenije ter samostojno in neodvisno slovensko državo. S Titovo smrtjo je jugoslovanska država začela odmirati, kar je bila ena od značilnosti osemdesetih let 20. stoletja v Jugoslaviji. "Osemdeseta so bila čas političnih razhajanj, ki so jih povzročali različni nacionalni interesi v posameznih jugoslovanskih republikah, bila pa so tudi čas iskanja in spreminjanja."

To je bilo značilno zlasti za Slovenijo, ki je iskala možnosti rešitve iz nastalih razmer, ne le jugoslovanskih – iskala je možnost za spremembe v svojem okviru, spremembe slovenske družbe na številnih področjih, predvsem pa na področju politike. "Pri tem je imela veliko vlogo tudi Zveza komunistov Slovenije (ZKS) kot ustavno vladajoča politična organizacija," je zapisal dr. Zdenko Čepič.

Dr. Zdenko Čepič,

znanstveni svetnik na Inštitutu za novejšo zgodovino v pokoju

