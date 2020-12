Kolektivizem vs. individualizem

Danes je nov dan

Medtem ko se Evropa in ZDA bojujeta s smrtonosnim drugim valom pandemije, se mnogi prebivalci azijskih držav sproščeno družijo po nakupovalnih centrih in barih. 95 milijonski Vietnam ima denimo manj kot 10 dnevnih okužb, Tajvan pa naj bi se popolnoma izognil postkoronski recesiji.

Kljub zgodnjim zgodbah o uspehu prvega vala se Zahod ni zgledoval po azijskih metodah, ki so rezultirale v majhnem številu smrtnih primerih in minimizirale gospodarsko škodo. Na prvo žogo seveda takoj vznikne argument totalitarizma in posega v zasebnost posameznika s strani vlad. A verjetno gre bolj za azijsko kolektivistično miselnost, ki skupno dobro postavlja pred absolutno svobodo posameznika.

Zahodne države so se, namesto z učinkovito zajezitvijo virusa, raje ukvarjale z vprašanji zasebnosti in individualne svobode, nejasni ukrepi pa so precej hitro postali spolitizirani. Te iste države sebe še vedno v vseh pogledih dojemajo kot superiorne manj razvitim, vključno z upravljanjem pandemije. Žal to ni šala.

