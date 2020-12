»Če vlada sama ne deluje pravno pravilno, kako naj to zahteva od državljanov?«

IZJAVA DNEVA

"Če vlada sama ne deluje pravno pravilno, kako naj to zahteva od državljanov? Zato je vladavina prava tako pomembna in s tem se ne gre šaliti."

"To je velik problem. Kar se tiče pravnih posledic za nazaj, so mogoči kakšni odškodninski zahtevki, saj je bilo to protipravno ravnanje. A večja težava se je zgodila na ugledu pravnega ravnanja države. Tukaj se najbolj jasno vidi, kako ta vlada dela s pravom, vlada z odloki, ki jih podaljšuje, ne objavlja … Nihče ne ve, kaj velja, najhujši pa so interventni zakoni, ki jih vseskozi spreminjajo in so popolnoma nepregledni. Skratka odnos do prava je malomaren, neustrezen in povzroča brezpravje."

(Pravni strokovnjak Rajko Pirnat o tem, ko je vlada je podaljšala ukrepe, med katere sodi tudi pouk na daljavo, a ustavno sodišče zdaj pravi, da za to pravzaprav ni pravne podlage - na podlagi primera, vezanega na šole s prilagojenim programom; krive so neobjave v uradnem listu, zato je zdaj najbolj pomembno, da vlada napake odpravi; via 24ur.com)

