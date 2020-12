Otrok leta 2020

Revija Time je izpostavila 15-letno znanstvenico in izumiteljico

Ameriška revija Time je prvič imenovala "otroka leta." Gre za 15-letno znanstvenico in izumiteljico Gitanjali Rao iz Denverja v ameriški zvezni državi Kolorado. Mlada znanstvenica, ki je bila izbrana med 5000 nominiranci, je med drugim izumila napravo, ki zazna svinec v pitni vodi in aplikacijo oziroma razširitev spletnega brskalnika Chrome, ki s pomočjo umetne inteligence prepozna spletno nasilje.

Nagrajenka je v pogovoru z igralko Angelino Jolie dejala, da ni tipična znanstvenica, saj so to ponavadi starejši beli moški znanstveniki. Eden izmed njenih ciljev je, da poleg izdelave lastnih izumov in reševanja težav na svetovni ravni "postane navdih tudi za druge."

Mlada znanstvenica, ki je bila izbrana med 5000 nominiranci, je med drugim izumila napravo, ki zazna svinec v pitni vodi in aplikacijo oziroma razširitev spletnega brskalnika Chrome, ki s pomočjo umetne inteligence prepozna spletno nasilje.

Poudarila je, da med svojimi vrstniki nima somišljenikov. "Zato bi resnično rada sporočila: Če lahko to storim jaz, lahko tudi ti in prav vsak," poroča Guardian.

Pri reviji Time so začeli z nagrajevanjem moške osebnosti leta 1927, pozneje pa so jo spremenili v Timovo osebnost leta. Letos so prvič imenovali tudi otroka leta, za to priložnost pa so se povezali z otroško televizijsko mrežo Nickelodeon. Lani je bila to 16-letna okoljska aktivistka Greta Thunberg, ki je postala najmlajša osebnost leta do zdaj.