»Slovenija spada med od pet do deset najslabših držav«

IZJAVA DNEVA

"Poostreni ukrepi so bili pozno sprejeti. Če bi jih sprejeli nekaj mesecev prej, bi imeli manj dela. Slovenija ni edina država, ki je zamudila. Tudi druge še huje prizadete države, kot so Avstrija, Hrvaška ali Portugalska, so. Slovenija pa spada med od pet do deset najslabših držav, ne samo glede novih infekcij, temveč tudi glede števila mrtvih. To je pa tisto, kar želimo preprečiti."

"Podatki, ki prihajajo na dan, kažejo, da je cepivo izjemno učinkovito. To nas navdaja z optimizmom, da bomo to pandemijo hitreje pripeljali do konca, kot smo pričakovali-"

(Infektolog Andrej Trampuž, vodja infekcijskega oddelka v največji evropski bolnišnici Charite v Berlinu, o tem, da so bili poostreni ukrepi sprejeti prepozno; v oddaji Ultrazvok na Radiu Slovenija)