OSEMDESETA: »Dost’ mam«

Dr. Blaž Vurnik, vodja kustodiatov in kustos za novejšo zgodovino, Muzej in galerije mesta Ljubljane v posebni številki Mladine OSEMDESETA (ROJSTVO DRŽAVE) piše, da je v desetletju pred spremembo političnega sistema Zveza socialistične mladine Slovenije (ZSMS) doživljala radikalno politično in ideološko preobrazbo. V osemdeseta leta 20. stoletja je vstopila kot transmisijska organizacija. To je pomenilo, da je v sistemu družbenopolitičnih organizacij (DPO) predstavljala prenos stališč in odločitev, ki so jih oblikovale in sprejele 'starejše' DPO, predvsem Zveza komunistov in Socialistična zveza delovnega ljudstva. "V tem smislu je ZSMS predstavljala tudi pripravljalnico kadra za politični sistem, saj je bila običajna pot funkcionarja v mladinski organizaciji na različnih ravneh prehod v druge DPO."

Velika večina starejših članov različnih predsedstev ZSMS in tistih, ki so bili preko te organizacije vključeni v delegatski sistem, je bila že včlanjena v Zvezo komunistov, kar je tudi na ravni posameznikov omogočalo transmisijskost te organizacije. "Vendar je že na začetku osemdesetih let ZSMS (sprva plaho, a vendar) zavračala svojo rekrutacijsko vlogo," je zapisal dr. Blaž Vurnik.

