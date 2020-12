OSEMDESETA: Totalna revolucija

Od Pankrtov do Laibacha: od upora do umetnosti

Dr. Darja Kerec, docentka na Oddelku za razredni pouk na Pedagoški fakulteti, Univerze v Ljubljani v posebni številki Mladine OSEMDESETA (ROJSTVO DRŽAVE) piše, da bi vprašanje novinarja Jureta Pengova v zdaj že legendarnem intervjuju s skupino Laibach (TV Tednik RTV Ljubljana, 23. junija 1983) že zaradi anahronističnega besednjaka 'izpraševalca', kot da gre za skupino neprilagojenih najstnikov leta 1953, pri marsikom povzročilo smeh, a je sledil razsvetljeni odgovor, da je umetnost vzvišeno poslanstvo in zato zavezuje k fanatizmu.

V tujini so bili tisti, ki so jih pogosto prebunkali predstavniki represivnega organa, punkerji na Otoku v letih thatcherizma. Na tujem in pri nas, tu so v osemdesetih letih oblast deloma zrevoltirali slovenski punk in rock bendi (Lublanski psi, Buldogi, Kuzle, Borghesia, Niet …), je bila glasba del alternativne kulture in hkrati neke vrste opozicija. V Sloveniji se je punk pojavil leta 1977, torej dokaj hitro, bolj udarno pa dve leti prej v Veliki Britaniji. Pankrti (imena se je domislil Gregor Tomc) so v telovadnici Gimnazije Moste prvič javno nastopili 18. oktobra 1977, naslednji dan pa v Študentskem naselju (Radio Študent). Na kulturni praznik leta 1980 so izdali prvi album (Dolgcajt). "Bend je, dokler se leta 1987 ni uradno razšel, igral tudi priredbe skupin New York Dolls, Sex Pistols in The Clash, kar je bil nekakšen imperativ punk bendov in ne posledica manka lastne ustvarjalnosti," je zapisala Darja Kerec.

Dr. Darja Kerec,

docentka na Oddelku za razredni pouk na Pedagoški fakulteti, Univerze v Ljubljani

