Novoletni koncert tokrat z virtualnim aplavzom

Dunajski filharmoniki bodo sicer igrali pred praznim avditorijem, gledalci pa jih bodo preko malih zaslonov lahko nagradili z virtualnim aplavzom

Novoletni koncert Dunajskih filharmikov leta 2017

© Wikipedia

Zaradi slabih epidemioloških razmer so v Avstriji do 7. januarja prepovedali vse koncerte z občinstvom. Ljubitelji klasične glasbe klub temu ne bodo ostali brez tradicionalnega novoletnega koncerta Dunajskih filharmonikov, ki bodo sicer igrali pred praznim avditorijem, gledalci pa jih bodo preko malih zaslonov lahko nagradili z virtualnim aplavzom.

Sprva so organizatorji novoletnega koncerta Dunajskih filharmonikov nameravali vse obiskovalce pred vstopom v dvorano testirati s hitrimi testi na novi koronavirus. Ker pa se epidemiološka situacija v državi slabša, so avstrijske oblasti do 7. januarja prepovedale vse koncerte z občinstvom.

Dunajski filharmoniki bodo zato tokratni novoletni koncert izvedli pred praznim avditorijem, da pa bodo k vzdušju lahko prispevali tudi gledalci, je graško podjetje izdelalo platformo Mynewyearsconcert.com, s pomočjo katere bodo registrirani uporabniki lahko virtualno zaploskali glasbenikom.

Novoletni koncert, ki bo v dvorani Musikverein na Dunaju potekal 1. januarja ob 11.15, bo tokrat že šestič vodil italijanski dirigent Riccardo Muti. Večji del programa bo namenjen skladbam dinastije Strauss, rdeča nit pa bo upanje.

Aplavz se bo v živo predvajal preko 20 zvočnikov v koncertni dvorani. Gledalci bodo lahko poslali tudi svojo fotografijo ob ploskanju, izbor najboljših fotografij pa bodo na televiziji predvajali med aplavzi po obeh delih koncerta, so sporočili s Predstavništva mesta Dunaj v Ljubljani.

Novoletni koncert, ki bo v dvorani Musikverein na Dunaju potekal 1. januarja ob 11.15, bo tokrat že šestič vodil italijanski dirigent Riccardo Muti. Večji del programa bo namenjen skladbam dinastije Strauss, rdeča nit pa bo upanje.

Novoletni koncert Dunajskih filharmonikov velja za enega najbolj priljubljenih koncertov klasične glasbe na svetu. Kot vsako leto bodo koncert predvajali v 90 državah po vsem svetu, po televiziji pa ga običajno spremlja več kot 50 milijonov gledalcev, so zapisali organizatorji.

PREBERITE TUDI: