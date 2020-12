»Na Bidna čakajo v omarah številni okostnjaki, ki jih tam ni pustil samo Trump, ampak že Obama«

IZJAVA DNEVA

Vsem bo odleglo, ko se bo Biden vrnil k pariškemu podnebnemu sporazumu, v Svetovno zdravstveno organizacijo, potrdil zavezanost zvezi Nato, klasičnim zaveznikom in multilateralizmu … A vse to bo le renormalizacija, nujna korekcija Trumpove zunanje politike in vrnitev v čas, ki se z današnje perspektive zdi kot pravljica, čeprav to še zdaleč ni bil!

Na Bidna čakajo v omarah številni okostnjaki, ki jih tam ni pustil samo Trump, ampak že Obama, ki za pasom nima ravno zgledne zbirke zunanjepolitičnih uspehov: Severna Koreja, Sirija, Afganistan, Ukrajina, Južnokitajsko morje … In ne pozabimo, zunanjo politiko Obame, mladega senatorja iz Illinoisa in zelenca v zunanji politiki, je pomembno oblikoval prav njegov podpredsednik. Njegovo senco je bilo čutiti povsod: od Berlina do Kijeva, Moskve in Pekinga.

(Edvard Žitnik, dopisnik TV Slovenija iz ZDA, o (ne)spremembah v ameriški zunanji politiki v kolumni na MMC RTVSLO)