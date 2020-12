»Pred demonstracijami sem policiste razorožil«

IZJAVA DNEVA

"Študente, za katere sem vedel, da so organizatorji, sem povabil v svojo pisarno na Prešernovi. Na mizo sem dal steklenico viskija in kozarce. Rekel sem jim, da se bomo pogovarjali o tem, kako bomo to preživeli. Moje stališče je bilo, da imajo po ustavi pravico demonstrirati in povedati, s čim se ne strinjajo."

"Šel sem z njimi proti centru. Po radiu sem dal ukaz, naj odprejo Šubičevo ulico in jih spustijo pred parlament. Bilo jih je okrog 7000. To je bila prva velika kolona v Ljubljani. Ob treh se je vse končalo. Vsi smo ostali živi. Nismo uporabili pomožne enote, ker zanjo ni bilo nobene potrebe. Fantom, ki so bili na ulici, pa sem vzel pištole."

"Pred demonstracijami sem svoje fante razorožil."

(Med letošnjimi kolesarskimi protesti je bilo mogoče opaziti tudi pešca, starejšega moškega, ki je poznavalsko spremljal, kaj se dogaja. Janez Winkler, s partizanskim imenom Ivan, je star več kot 90 let in je bil že na veliko demonstracijah, običajno v uniformi. Leta 1971 je kot načelnik ljubljanske policije odprl Šubičevo ulico, da so študenti lahko šli protestirat pred parlament. Policistom, ki so spremljali proteste, je odvzel pištole, da ne bi prišlo do nesreče. Vir: Dnevnik)