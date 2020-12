»Ljudje bodo na nasilje države odgovorili z nasiljem«

Pisatelj in kolumnist Goran Vojnović opozarja, da politika v Sloveniji več kot očitno izrablja razmere in spodbuja napetosti. "Ta politika nam ne bo pomagala," je prepričan.

Pisatelj, režiser in kolumnist Goran Vojnović je kot eden lucidnejših mislecev sodobne slovenske družbe konec tedna nastopil v rubriki Fokus oddaje 24ur na Pop TV. Spregovoril je o aktualnih razmerah v kulturi, denimo o kadrovanju vlade v pomembnih javnih institucijah, pa tudi o povsem osebnih zgodbah, ki se odvijajo v tem času in prostoru, ki mu pravila narekujejo vladni ukrepi za zajezitev epidemije covida-19.

"Mislim, da premalo razmišljamo o starejših in njihovih potrebah. Že o otrocih in njihovih potrebah premalo razmišljamo. O starejših in njihovih potrebah pa nič. To se mi zdi eno najbolj žalostnih spoznanj te epidemije pri nas. Najbolj ogroženi so in predvsem mislim, da imajo zdaj vsi občutek, da se je družba odločila, da jih ne bo na vsak način zaščitila," je poudaril Vojnović. Pridal je, da je to grozljivo, da ti daje država s svojimi ukrepi občutek, da so za oblast druge stvari pomembnejše od tvojega preživetja. "Tega si ne želi nihče od nas, ko bo toliko star."

Zanj osebno, je dejal, so zanj ti časi manj tragični kot za druge. "Jaz nisem še nikogar izgubil, čeprav je kar nekaj sorodnikov prebolelo ta nesrečni virus, nisem pa eksistencialno ogrožen, kot so mnogi. Se je pa v mojem življenju radikalno vse spremenilo. Ne potujem več, hodil sem v gledališče, kino, tega ne morem početi. Imam to srečo, da lahko pišem od doma, skratka lahko delam, lahko se na neki način zaščitim, kar se mnogi ne morejo," je povedal in dodal, da je te dni vseeno težko delati v kulturi, saj je zelo prizadeta, številni projekti, pri katerih je delal, pa so bodisi odpovedani bodisi prestavljeni za nedoločen čas.

"Ves čas si moraš govoriti, da si v redu, hkrati pa si obkrožen z ljudmi, ki zelo trpijo in so zelo prizadeti. Si tudi del te nesrečne filmske zgodbe, kjer vlada izkazuje neko samovoljo in se nekomu za nekaj maščuje, s tem pa ogroža življenja, dejansko preživetje tvojih prijateljev, kolegov, sodelavcev," je pridal Vojnović.

"Politika več kot očitno izrablja to situacijo, da te napetosti spodbuja. Ves čas imaš občutek, da provocirajo ljudi, da prestopijo to mejo dovoljenega. Mi živimo v času, ko so ljudje res na robu, na robu preživetja, ko jim umirajo svojci, bližnji, prijatelji, ko sami zbolevajo, preživljajo zelo težke poteke bolezni. Ogromno je depresij, ogromno je strahu, ljudje so osamljeni, bojijo se za svojo prihodnost. Ljudje niso v neki normalni situaciji. Lahko pričakuješ, da bodo mogoče tudi začeli delati stvari, ki jih drugače ne bi," je opozoril v pogovoru za Pop TV in dodal, da ne moremo računati na to, da nam bo pri tem pomagala ta politika. "Ne ta politika," je bil jasen.

Izpostavil je, da je na nas, da ohranjamo svoje dostojanstvo in da tudi proteste, ki jih izvajamo, izvajamo na nenasilen način. "Da ostajamo ljudje. Tako da v tem smislu imamo državljani sami eno ogromno odgovornost, da tisti, ki nismo v takšnih stiskah, pomagamo drugim, ki so."

"Ljudje niso v neki normalni situaciji. Lahko pričakuješ, da bodo mogoče tudi začeli delati stvari, ki jih drugače ne bi."

Vojnović je ocenil, da je glavni problem današnjega časa v Sloveniji ta, da nimamo politike, ki bi ji državljani zaupali. "Ta oblast vidi v velikem delu državljanov svoje nasprotnike," je izpostavil. Predvsem izrazito so po njegovem kulturniki, opozoril pa je tudi na napade na novinarje ter poudaril pomen neodvisnih medijev.

Skrbi ga, da vlada zdaj izrazito prepoznala skupine ljudi in določene posameznike kot sovražnike in da bo zoper te tudi ukrepala. "Zadnji, zelo eklatanten in nevaren primer je izbris Zlatka Čordića iz razvida samozaposlenih v kulturi. Mislim, da se ljudje sploh ne zavedajo, kako radikalen ukrep je to. To je izraz politične moči obračunavanja države s posameznikom," je dejal in opozoril, da gre za političen ukrep. To pa so ukrepi, ki jih poznamo iz Belorusije in podobnih držav, je dodal. "Tega nas mora biti res strah."

Vojnovića najbolj skrbi vzdušje sovražnosti, vzdušje, v katerem je vse dovoljeno. Vzdušje, kjer država, ko prestopa meje, daje signal vsem državljanom, da jih lahko prestopajo tudi oni.

"Ljudje bodo na nasilje države odgovorili z nasiljem. In to ne proti državi, ki je neki abstrakten pojav, ampak bodo odgovorili z nasiljem proti drugim posameznikom."

"Če država ne spoštuje dostojanstva nekega človeka, če on ni zaščiten pred državo, potem seveda ne moremo pričakovati, da bomo mi zaščiteni drug pred drugim. Ker bodo ljudje začeli na to reagirati. Ljudje bodo na nasilje države odgovorili z nasiljem. In to ne proti državi, ki je neki abstrakten pojav, ampak bodo odgovorili z nasiljem proti drugim posameznikom," o svojih skrbeh razmišlja Vojnović.

"Če si vlada dovoljuje prestopati meje dovoljenega, ima to lahko grozljive posledice, če ne bomo tega prepoznali in obravnavali. In se vsi skupaj strinjali, da so te stvari nedopustne," je še dejal Goran Vojnović v pogovoru za Pop TV. Sklenil je, da upa, da bomo čim prej uredili zdravstveni problem, "potem še ta politični problem, do takrat pa moramo vsak zase in vsi skupaj ohranjati čim bolj normalne razmere v družbi".