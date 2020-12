Solidarnost kot alternativa dobrodelnosti?

Danes je nov dan

V ZDA so bili milijoni univerzitetnih študentov že pred izbruhom covid-19 v težavah zaradi previsokih šolnin in naraščajočih življenjskih stroškov. V zadnjih mesecih so razmere za mnoge od njih postale dramatične, saj so izgubili službe, kampusi pa so zaprti.

Raziskava, opravljena med 38 000 študenti, je pokazala, da jih kar 60 % živi na robu revščine. Zvezni in državni ukrepi ter univerze jim niso kaj veliko pomagali, zato so se študentje organizirali sami – ustanovili so skupine za medsebojno pomoč. Zbran denar z raznimi aplikacijami za plačilo razdelijo študentom za kritje najemnin, zdravstvenih stroškov, nakup knjig in hrane.

Skupine za medsebojno pomoč ponujajo kolektivni odgovor na napake kapitalizma, hkrati pa omogočajo tudi obliko politične organizacije od spodaj navzgor. Študentske akcije so vzajemno pomoč in solidarnost iz teorije prestavile v prakso. Čas je, da tudi v Sloveniji poskrbimo za solidarnost: začnemo lahko že danes v svojem lokalnem okolju.

