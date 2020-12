»Janša je vso kariero zgradil na spopadu z režimom bivše države«

IZJAVA DNEVA

"Vladavina prava je zanj pojem, ki ga je mogoče poljubno raztegovati in tolmačiti, ga celo napeti do točke, ko je z njegovo zlorabo mogoče politične nasprotnike in žrtve dobesedno zlomiti. Brez odločnega družbenega odpora do takšnega početja bo Slovenijo perfidno pripeljal v razmere, ki jih politična literatura z eno besedo opiše kot avtokracijo."

"Tako se obnašajo 'režimi', ki jim danes rečemo iliberalni, pravilneje pa bi bilo zapisati avtokratski. Pri čemer gre pri Janši še za dodaten, oseben paradoks: vso kariero je zgradil na spopadu z režimom bivše države, ki ga označuje za 'komunističnega', torej diktatorskega, s svojo politično prakso pa se ključnim potezam tega režima ne samo bliža, ampak jih neposredno posnema."

(Darijan Košir, kolumnist, o tem, zakaj Janez Janša v evropskem spopadu glede vladavine prava tako podpira svojega madžarskega politično-finančnega sponzorja Viktorja Orbana: ker njegove ideje ne samo deli, ampak jih dobesedno živi; via Dnevnikov Objektiv)