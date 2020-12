»Sv. Nikolaj ženskam obuja lik pravega moškega«

IZJAVA DNEVA

"Soboški sv. Nikolaj je možakar v pravem pomenu besede. Dobre štiri metre visok v bronu je klicar vsem moškim, kakšni morajo biti: srčni, pogumni, pošteni, zvesti, resnicoljubni in kleni v svoji dobroti. Ženskam pa obuja lik pravega moškega, ki ve, kdo je in kaj hoče in se zaveda odgovornosti, da daje varnost ženi, otrokom, skratka svojemu domu. Ker pa je Nikolaj tudi škof in ne samo moški, svoj pogled usmerja proti stolnici."

(Soboški škof Peter Štumpf o tem, da je sv. Nikolaj klicar "vsem moškim, kakšni morajo biti", njegov kip so postavili na Miklavževo v krožišču v Murski Soboti)