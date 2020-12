OSEMDESETA: Ekološko gibanje

Od Krupe do zelene stranke

Dr. Božidar Flajšman, asistent na Oddelku za zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani v posebni številki Mladine OSEMDESETA (ROJSTVO DRŽAVE) piše, da je bila najpomembnejši ekološki dogodek, zaradi katerega je na začetku osemdesetih let nastalo močno ekološko gibanje, sredi leta 1984 razkrita ekološka katastrofa s polikloriranimi bifenili (PCB) v reki Krupi, ki jo je povzročila tovarna Iskra Semič. Ugotovljeno je bilo, da je v vodi Krupe in usedlinah v njeni strugi PCB, in to v koncentracijah, ki so 300- do 400-krat večje, kot je bilo po ameriških merilih dopustno. "Po mnenju Zavoda za zdravstveno varstvo iz Maribora, ki je avgusta 1983 opravil analize, je bil izvir Krupe eden najbolj onesnaženih na svetu, vsekakor pa najbolj onesnažen izvir v Evropi."

Koncentracija se je približala tisti ob katastrofah v ZDA in na Japonskem. Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora in republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo sta v skupnem internem dokumentu o problematiki Krupe (8. 6. 1984) med drugim zapisala, da je bila prva množična zastrupitev (1000 ljudi) s temi snovmi leta 1968 na Japonskem, kjer so uživali riževo olje iz neke rafinerije, v katerem je bil PCB. Poliklorirani bifenili so bili spoznani za toksične snovi, ki povzročajo predvsem tumorje v jetrih, maligne in benigne. Pri poskusih na opicah so bili ugotovljeni tudi neželeni učinki na razmnoževalne organe, je zapisal Božidar Flajšman.

