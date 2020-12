»Tonin je sprožil plaz medijskega linča, ki se nad mano izvaja na dnevni bazi«

IZJAVA DNEVA

"V oddaji Zadnja beseda nisem nikoli izjavila, da slovenski vojaki hodijo na misije v tujino pobijati lokalno prebivalstvo. So pa to večkrat izjavili vsi tisti, ki so me te dni neresnično citirali. Najdlje pri tem je šel Matej Tonin z izjavo, da naj bi Slovensko vojsko obtožila vojnih zločinov, kar je popolnoma deplasirano. S to toksično in docela neresnično trditvijo je sprožil plaz medijskega linča, ki se nad mano izvaja na dnevni bazi, ter pritiskov in groženj, s katerimi se spravlja v hudo stisko tako mojo družino kot mene. Gre za evidenten poskus ustrahovanja z namenom utišanja, discipliniranja in podrejanja ter za jasno sporočilo slovenski družbi, da ima pravico do mnenja in svobode govora samo tisti, ki je na poziciji moči. Sama verjamem v moč dialoga, v moč soočanja različnih mnenj, kar je nenazadnje gibalo napredka."

(Jadranka Juras, pevka in komentatorka v oddaji Zadnja beseda, proti kateri je Sindikat vojakov Slovenije vložil odškodninsko tožbo za razžalitev; Inštitut 8. marec je skupaj z Jadranko Juras podal izjavo glede sistemskega ustrahovanja s strani oblasti in opozoril, da je tovrstno ustrahovanje mehanizem oblasti, ki spodbuja utišanje kritičnih glasov; via Facebook)