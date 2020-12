Sveče za vse nepotrebne smrti

Danes bodo gorele na glavnih trgih po več kot desetih mestih in krajih v Sloveniji

Danes ob 14. uri bodo na glavnih trgih po Sloveniji gorele sveče v spomin in opomin umrlim za covidom-19

© arhiv Mladine

Ljudska protestna skupščina je danes v sporočilu za javnost zapisala, da je situacija v Sloveniji smrtno resna. Ob tem opozarjajo na protestniško akcijo, ki bo potekala danes (9. decembra) na Trgu republike in na drugih glavnih trgih v krajih po Sloveniji, kjer bodo gorele sveče. Z akcijo želijo nazorno opozoriti na katastrofalne razmere glede okuženih in umrlih za covidom-19 in "kriminalno nesposobnost ter pomanjkanje smiselnih prioritet strahovlade pri obvladovanju epidemije". Protestniki poudarjajo, da je Slovenija trenutno na prvem mestu po smrtnosti na 100.000 prebivalcev na svetu ter dodajajo, da vsak dan zaradi posledic virusa umre za en avtobus prebivalk in prebivalcev Slovenije.

Pri protestni akciji bodo s sočasnim prižigom sveč sodelovali tudi v več kot desetih drugih slovenskih mestih in krajih. Akcija bo potekala brez zbiranja in v skladu z navodili in smernicami NIJZ, poudarjajo v sporočilu za javnost. Protestniki pa obenem opozarjajo, naj ljudje ostanejo doma in akcijo spremljajo na družabnih omrežjih, saj se bo izvedla zgolj individualna akcija s prostorsko instalacijo.

"V letošnjem oktobru je umrlo za 27 odstotkov več ljudi kot oktobra 2019. Tudi v vseh ostalih metrikah smo v samem svetovnem vrhu."



Protestna ljudska skupščina

"Vsakodnevno smo priča katastrofalnim številkam obolelih in umrlih in jasno je, da trenutna vlada nima popolnoma nobene celostne strategije niti načrta, kako obvladovati zdravstveno krizo. Namesto da bi se ji posvetila z vsemi silami in se obdala z zaupanja vrednimi strokovnjaki, raje nadaljuje z izrabljanjem situacije za ideološke spore, politična kadrovanja, orožarske posle, napadanje medijev in opozicije ter izvajanje protiustavne politične represije nad vsakim glasom nasprotovanja ali upora," so zapisali v sporočilu za javnost.

Ljudska protestna skupščina opozarja tudi, da v času Janševe vlade vedno znova prevladujejo politični interesi (posameznikov) in ne stroka, kot primer so navedli tudi nedavni izstop prvega infektologa, Maria Fafangla, iz vladne strokovne skupine. "Ta se namreč ni strinjal z nekaterimi veljavnimi ukrepi za omejitev širjenja epidemije in kljub resnosti situacije se je vlada odločila, da ignorira njegovo strokovnost in položaj, ki ga ima kot predstojnik Centra za nalezljive bolezni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). V časih, ko bi morali slediti največjim strokovnjakom na tem področju, ne pa političnim preferencam, vlada ponovno daje prednost lastnim interesom, ne upošteva stroke in s tem ogroža zdravje, celo življenja ljudi," so zapisali.

Ob tem so opozorili, da je pri vsem tem dodatno nesprejemljivo, kako je vlada popolnoma spregledala starejše in navedli podatek, ki kažejo, da je vsak drugi umrli v Sloveniji zaradi covid-19 varovanec doma za starejše.

"Namesto da bi poskrbela za najbolj ogrožene in ranljive skupine ljudi, je vlada vseskozi ignorirala tudi opozorila zavodov samih. Zaradi kadrovske podhranjenosti (ki je nastala tudi kot posledica varčevalnih ukrepov, ki smo jim priča zadnjih nekaj let in ideologije SDS, da potrebujemo »vitko državo«) so domovi za starejše postali žarišče okužb, zaposlene in zaposleni so izmučeni in tudi oboleli, posledice teh nesposobnih politik vlade pa se direktno izražajo v številu smrti," so zapisali.

Opozarjajo tudi, da vlada ni pripravila nobenih učinkovitih ukrepov, s katerimi bi se lahko pripravili na drugi val epidemije in izpostavljajo, da je ministrstvo za zdravje sicer že v začetku poletja ustanovilo strokovno skupino, a se ta v treh mesecih ni sestala niti enkrat.

"Prav tako so strokovnjaki opozarjali, da so najpogostejši viri okužb delovna mesta. Kljub temu dejstvu vlada raje, kot da bi posegla v kapitalistična razmerja, krivdo zvrača na prebivalke in prebivalce, katerih glavni prispevek naj bi bilo »ležanje na kavču«. Vlada je tako, namesto da bi poskrbela za 100% bolniško nadomestilo, raje abotno krivila "varčne Gorenjce". Pri tem ne vidi stiske delavk in delavcev kot tistih, ki so zaradi epidemije delo izgubili, ter ignorira celo socialni dialog in opozarjanja sindikatov, zaradi česar se nam v kratkem obetajo tudi splošne stavke," so poudarili v protestni ljudski skupščini.

Za nameček pa se niti vladni predstavniki sami ne držijo lastnih ukrepov, so dodali v sporočilu za javnost. "Teh primerov je bilo že nešteto. Zadnji pa je včerajšnji primer vladnega govorca Kacina, ki si je, misleč da ga kamere ne snemajo več, takoj po svojem televizijskem nastopu v zaprtem prostoru odstranil masko," dodajajo in se ob tem sprašujejo, kako lahko vlada pričakuje od ljudi zaupanje in spoštovanje ukrepov, če pa jih njeni najvišji predstavniki kršijo brez sankcij. "Hkrati pa se izvaja nepotrebno stroga represija in kaznovanje kolesark in kolesarjev, medicinskih delavk in delavcev, družin na sprehodih in dostavljalcev hrane, ki so poskušali na samem zgolj pojesti svojo malico," so dodali.

Spomnili so tudi, da je Slovenija po objektivnih merilih na samem vrhu evropskih držav, ki so v pandemiji najbolj nesorazmerno omejile svoboščine. "Tako protestnice in protestniki kot tudi mednarodne organizacije že več mesecev opozarjamo, da je slovenska vlada boj proti pandemiji uporabila kot izgovor za omejevanje in sankcioniranje vsake kritike oblasti," so zapisali in opozorili, da se med vsem tem vlada raje ukvarja s sledečim:

napadi na STA, RTV in poskušanjem vplivanja na POP TV preko zasebnih dogovorov z lastnikom podjetja

financiranjem orožarskih poslov in prepovedjo referenduma kot najvišjemu izrazu demokracije in volje ljudstva

neprenehnemu političnemu kadrovanju na vseh področjih (s posebnim poudarkom na kulturi in drugimi področji, kjer so "glasovi upora" zoper strahovlado glasnejši)

izbrisom posameznih samozaposlenih v kulturi

sodnim preganjanjem kuturnic, ki izrazijo pomisleke o vlogi slovenske vojske v tujini

vedno novimi koruptivnimi posli in klientelizmom

osebnimi napadi in drakonskimi kaznimi za protestnice in protestnike

obtoževanju prebivalk in prebivalcev, da smo sami krivi za krizne razmere

vsesplošnim širjenjem sovraštva, po novem tudi z odkrito rasističnim objavami v medijih, ki sov lasti vladajoče stranke

Protestniki v sporočilu za javnost poudarjajo, da Janševa vlada ni sposobna voditi države in ukrepati v času epidemije, zato jo pozivajo k odstopu. Obenem pa želijo, da prevzame odgovornost za povzročene smrti.