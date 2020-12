Namesto domoljubja – ustavoljubje

Ilustrirana ustava RS

Trenutna vladna garnitura, še posebno SDS in njeni sateliti, se zelo rada sklicuje na ljubezen do Slovenije. Domoljubje je nekaj, kar so rezervirali zase (in, seveda, rumene neonaciste), medtem ko vsi Drugi Slovenijo sovražijo in uničujejo.

V svoji viziji domoljubja nam ponujajo pravljice o ljudeh, ki so bili Slovenci stoletja pred Slovenijo – tudi za to, da bi nam lažje prodali svoje srednjeveške poglede na politiko. Na ozemlju, ki ga danes naseljujemo prebivalke in prebivalci Slovenije, so seveda že od nekdaj živeli ljudje, a oklicati jih za Slovence ni fer ne do nas ne do njih.

Slovenija, kot jo poznamo danes, je rezultat 30 let starega dogovora – Ustave Republike Slovenije. V njej so zapisana pravila igre, ki iz tistih, ki jih spoštujejo, delajo Slovenke in Slovence. Tisti, ki se na ustavo in Ustavno sodišče požvižgajo, ljubijo neko drugo domovino, in ne te, ki jo ustvarjamo že trideset let. Kdor ne spoštuje tega osnovnega dogovora, pač ni domoljub, četudi vpije nasprotno.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.