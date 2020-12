OSEMDESETA: Vstajenje

Katoliška cerkev in oblast: od zatiranih do popolnega zmagoslavja

Dr. Božo Repe, redni profesor na Oddelku za zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, v posebni številki Mladine OSEMDESETA (ROJSTVO DRŽAVE) piše, da so bila osemdeseta leta poleg dogajanja na drugih področjih v Sloveniji tudi izrazita prelomnica v odnosih med katoliško cerkvijo in državo. Vzroki so bili različni: zunanjepolitične razmere, položaj v Jugoslaviji, pa tudi kadrovske spremembe v cerkvenem vrhu v Sloveniji ter z njimi povezana spremenjena politika katoliške cerkve. Med zunanjepolitičnimi razlogi je bila na prvem mestu politika Vatikana, ki se je spremenila z izvolitvijo papeža Janeza Pavla II. "Čeprav je papež pri oblasteh zbujal zaskrbljenost zaradi protikomunizma, je kazal naklonjenost do Jugoslavije in njene politike, ki je bila v odnosu do verskih skupnosti precej blažja kot v večini vzhodnoevropskih držav, podobna pa so bila tudi mnenja obeh držav do nekaterih svetovnih vprašanj (mir, razorožitev, razmere v tretjem svetu)."

Negotovost so pri jugoslovanskem in slovenskem političnem vodstvu zbujale papeževe razlage človekovih pravic. V encikliki, ki jo je izdal pred madridskim srečanjem članic Evropske konference o varnosti in sodelovanju leta 1979, je zagovarjal mnenje, da versko prepričanje ni zasebna stvar, pač pa javna, zato mora družba omogočiti, da se tudi javno izpoveduje. V slovenskem političnem vrhu so bili prepričani, da gre pri tem za odmik od koncilskih usmeritev in da bo katoliška cerkev v Sloveniji sledila papeževi politiki in začela postavljati politične zahteve, je zapisal Božo Repe.

