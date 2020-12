»Božičnih in novoletnih praznovanj ne bo, morali bomo poostriti prepoved gibanja«

IZJAVA DNEVA

"Najbolj smiselno je, da ljudje ostanejo doma. In da se ne srečujejo z drugimi oziroma srečevanje omejijo na največ eno drugo družino. Čas je tudi, da se sprijaznimo, da božičnih in novoletnih praznovanj ne bo. Seveda lahko z doslednim nošenjem mask, kar je zagotovo drugi najučinkovitejši ukrep, tveganje za okužbo zmanjšamo. Ampak maske tudi ne moremo nositi dosledno in vedno. Zato je to drugi najpomembnejši ukrep. Tretji pa je, da se ob pojavu simptomov takoj testiramo in poskušamo ugotoviti, s kom smo bili v zadnjih 14 dneh v stiku. Prav to je trenutno v Sloveniji težava. Zaradi velikega števila okužb ni več mogoče spremljati verig prenosov in zato bo morala Slovenija poostriti prepoved gibanja."

(Andrej Trampuž, infektolog na Univerzitetni kliniki Charite v Berlinu, o tem, da zaradi velikega števila okužb ni več mogoče spremljati verig prenosov, zato bo morala Slovenija poostriti prepoved gibanja; via TV Slovenija)