Učilnice v kavarnah

Tri dunajske kavarne bodo zato od danes pa vse do božiča v popoldanskih urah svoje prostore spremenile v učilnice

Cafe Museum

Eden najbolj perečih problemov v času ukrepov za zajezitev širjenja epidemije je šolanje od doma, saj doma mnogi učenci nimajo zagotovljenega primernega prostora ali internetne povezave, ki bi omogočala primerno izobraževanje na daljavo. Zato bodo iri dunajske kavarne od danes pa vse do božiča v popoldanskih urah svoje prostore spremenile v učilnice.

Čeprav ima kavarniška kultura na Dunaju dolgoletno tradicijo, se bodo v teh časih kavarne preizkusile še v eni pomembni vlogi, saj bodo v svoje, sedaj prazne prostore povabile učence srednjih šol.

"Medtem ko so se osnovnošolci ta teden na Dunaju že lahko vrnili v šolske klopi, se srednješolci, z izjemo zadnjih letnikov, še učijo od doma," je v sredo na predstavitvi projekta povedal dunajski podžupan in minister za izobraževanje Christoph Wiederkehr. "Zelo pomembno je, da v boju proti pandemiji ubiramo nove poti in našim otrokom zagotovimo ustrezno izobraževanje. Ta projekt kaže na številne dobre ideje v civilni družbi, ki lahko v teh težkih časih epidemije delujejo kot pozitivna spodbuda," so zapisali v sporočilu predstavništva mesta Dunaj v Ljubljani.

Doma mnogi učenci nimajo zagotovljenega primernega prostora ali internetne povezave, ki bi omogočala primerno izobraževanje na daljavo.

Projekt "učne kavarne" bo tako alternativa učenju od doma, pri njem pa ssodelujejo Cafe Museum, Cafe Frauenhuber in The Legends. Rezervacije bodo potekale na enak način kot za rezervacije sob za učenje, ki jih ponujajo nekateri hoteli, preko platforme Book Your Room. Prvi termini od 14. do 16. ure in od 17. do 19. ure so na voljo že danes.

Kavarno lahko sami obiščejo učenci stari nad 15 let, mlajši pa v spremstvu skrbnika. Ker je prodaja pijače in hrane še zmeraj prepovedana, lahko s seboj prinesejo malico. Še naprej veljajo strogi varnostni ukrepi, kot sta dezinficiranje vseh površin in dovolj velika razdalja med posameznimi mizami. "Cafe Museum" na 300 kvadratnih metrih tako lahko brezplačno ponudi prostor le 15 učencem.