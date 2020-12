Nekorekten humor ali svoboda izražanja?

V tedniku Demokracija se je te dni pojavil zapis, ki je za sodobne čase popolnoma nesprejemljiv. Opisuje od boga poslano bolezen, ki bo Zemljo očistila škodljivcev, begunce primerja s plevelom, pisec pa skuša znanstveno potrditi svojo teorijo, ki aludira na nacistično teorijo o večvrednosti bele "rase". Tednik se zgovarja na satiro, kljub temu pa je bila na vrhovno tožilstvo podana kazenska ovadba zoper kolumnista in odgovornega urednika.

O stanju v družbi precej pove dejstvo, da je javnost gloso vzela resno. V času, ko se nam ožajo državljanske svoboščine in se veča represija, pač ni več samoumevno, da bi se nekdo s takšnim zapisom šalil. Ob višanju investicij v vojsko ter sovražni azilni in begunski politiki pa je nenaklonjenost do drugih precej odkrita.

Svoboda izražanja ni pravica javnega obračunavanja z nasprotujočo moralo, predvsem pa svoboda govora ni absolutna. Sploh ko imajo besedo tisti, ki so (trenutno) na poziciji moči. V vsaki šali je bojda vsaj pol resnice.

