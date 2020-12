Počivalšek: »Za kršenje ukrepov je odgovorna vlada«

Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je priznal, da je splošno nezaupanje v politiko v Sloveniji višje, kot v številnih drugih državah. "Dodatna ovira je posebno nezaupanje v predsednika vlade Janeza Janšo in posledično v vse nas, njegove koalicijske partnerje," je zapisal.

Predsednik vlade Janez Janša in podpredsednik vlade ter minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek

© Borut Krajnc

Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je včeraj v zapisu na Facebooku pojasnil, zakaj predlaga spremembo strategije zajezitve epidemije. Za zapis se je, kot je dodal, odločil, ker je njegova izjava, da se je epidemija iz zdravstvene in ekonomske razvila v psihološko krizo, krizo zaupanja, sprožila precej komentarjev. Poudaril je, da se čuti dolžnega natančneje razložiti, zakaj ocenjujem, da smo zašli v slepo ulico in potrebujemo preobrat na strateški ravni.

"Najprej nam mora biti jasno, da je epidemija v prvi vrsti zdravstvena kriza in da je zdravstveni sistem na robu zmogljivosti. Zato se vsi strinjamo, da je ključno zajeziti širjenje okužb z enostavnim navodilom: zmanjšajte število in intenzivnost stikov. Vsi ukrepi temeljijo na tem enostavnem receptu, a težava je v tem, da so nekateri ukrepi le teorija na papirju, medtem ko se v praksi prepogosto kršijo. In za njihovo kršenje so lahko krivi ljudje, vendar je odgovorna vlada, ker ljudi ni uspela prepričati v njihovo spoštovanje," je zapisal minister in dodal, da je bistvo problema prav zaupanje.

Navedel je, da primerjalne študije soočanja z epidemijo v različnih državah kažejo, da je bistven element spoštovanja ukrepov zaupanje ljudi. "Tiste države, kjer je zaupanje v vladajoče večje, so uspešnejše pri zajezitvi epidemije. Ko na podlagi odločitev zdravstvene stroke na vladi sprejmemo ukrepe, imamo namreč na voljo dve poti: bodisi ljudi prepričamo, da je upoštevanje ukrepov nujno zaradi njihovega zdravja, ali pa nam ostane represija. Druga opcija za slovenske razmere ni sprejemljiva, zato je ključ v prepričevanju javnosti," je zapisal Počivalšek ter priznal, da vladi do zdaj teh ovir ni uspelo premagati.

"Prva ovira je splošno nezaupanje v politiko, ki je v Sloveniji še višje, kot v številnih drugih državah. Dodatna ovira je posebno nezaupanje v predsednika vlade Janeza Janšo in posledično v vse nas, njegove koalicijske partnerje. Ovire so še večje zaradi divjega in rušilnega delovanja opozicije in zaradi negativnega odnosa večine medijev do te vlade. Ampak, da bo jasno, za trenutno stanje ni kriva opozicija ali mediji, temveč je naša odgovornost, da v tem danem kontekstu, kakršen pač je, odkrijemo pravi recept in te ovire uspešno premagamo. Zaenkrat nam to ni uspelo," je dodal minister.

Zato predlaga spremembo strategije. "In ta moj pogled ni samo pogled gospodarskega ministra, temveč pogled predsednika Stranke modernega centra. Kot koalicijski partnerji nosimo naš del odgovornosti za iskanje pravega pristopa k prepričevanju ljudi, da lahko širjenje virusa zajezimo samo vsi skupaj. In zato moramo prispevati naš pogled k načinu soočanja z epidemijo in predvsem pogled naprej."

Opozoril je, da je največje tveganje šele pred nami, to so po njegovih besedah praznični dnevi. Prepričan je, da bi se morali med prazniki vsi zapreti v krog naših družin. "To bodo dnevi, ko lahko epidemija dobi nov smrtonosni zagon ali pa jo s striktnim spoštovanjem ukrepov zajezimo. In zato je danes pomembno, kako bomo v prihodnjih dveh tednih delovali in v kakšnem stanju duha bomo vstopili v praznike," je dodal.

Poudaril je, da je glavna ovira vlade nezaupanje ljudi in da je nujno razumeti čustveni vidik trenutnega momenta. "Ljudje so vse bolj utrujeni in nervozni, sindikati grozijo s splošno stavko, obrtniki radikalizirajo svoje zahteve … Zato je bistveno v prihodnjih dveh tednih doseči nek psihološki ventil, ki nas bo vse skupaj pomiril. To je nujno, če želimo v praznične dni vstopiti v takem stanju, da bomo razumno in skupaj izbrali osamitev na družinski krog," je zapisal Počivalšek.

Poudaril je tudi, da zato zagovarja odpravo nekaterih ukrepov, ki ljudi najbolj nervirajo. "Omejitev gibanja na občine sledi temeljnemu receptu zmanjšanja števila in intenzivnosti stikov. A vse kaže, da ljudje ne razumejo in ne sprejemajo tega ukrepa. Zato ga je bolje odpraviti in ljudem še enkrat ponoviti: bistveno je, da držite fizično distanco, nosite maske in razkužujete roke. Ne glede na to, v kateri občini to počnete."

Dodal je, da zagovarja tudi odpiranje tistih dejavnosti, kjer lahko z zelo strogimi preventivnimi ukrepi onemogočimo širjenje virusa. "To so predvsem storitvene dejavnosti ena na ena, v katerih se je po vse več indicih razpaslo delo na črno, ki je seveda dosti bolj tvegano. To so tiste trgovine, ki so zaprte, a bi lahko ob spoštovanju preventivnih ukrepov delovale varno, hkrati pa prispevale k tej kolektivni sprostitvi čustev, ki jih potrebujemo."

Priznati, da potrebujemo spremembo pristopa, je nujen prvi korak, meni Počivalšek. "Vztrajanje na poti, ki ne prinaša rezultatov, je bolj tvegana za zlom zdravstvenega sistema. Zato moramo narediti korak nazaj in javnost prositi za novo zavezništvo v prihodnjih tednih in mesecih. Številke so grozljive. Če naredimo nekaj pravih potez, bomo imeli boljše možnosti, da ljudi prepričamo v spoštovanje ukrepov in s tem uspešno zajezimo epidemijo. Vsi smo utrujeni, naredimo teh nekaj korakov, da se bomo lahko za praznike spočili in pripravili na leto okrevanja," je na Facebooku sklenil minister.