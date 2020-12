Ksenofobija

SD in njihov Rojc

Emil Rojc

© Twitter

Ko so v Ilirski Bistrici pripravljali protimigrantski shod, so izvedbo tega podpihovale tudi politične stranke in dolgoletni župan Emil Rojc, član SD. Ugodil je zahtevam organizatorjev protesta, prav angažiral se je. Telefoniral in pisal je lokalnemu pihalnemu orkestru in od njega zahteval, da nastopi na shodu. To se ni zgodilo, župan pa je potem tožil enega od članov orkestra, ker je njegovo ravnanje razkril. Zdaj je tožbo izgubil.