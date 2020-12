ROJSTVO DRŽAVE: Slovenci in identiteta

Srednjeevropske in avtohtonistične teorije

Dr. Jernej Kosi, docent na Oddelku za zgodovino na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani v posebni številki Mladine OSEMDESETA (ROJSTVO DRŽAVE) piše, da je sredi osemdesetih let učitelj ekonomije in ljubiteljski zgodovinar Jožko Šavli na novo odkril in popisal zgodovino Slovencev. Ta zgodovina je bila veličastna, zmagoslavna in predvsem – zelo dolga. Slovenci Jožka Šavlija so se močno razlikovali od onih Slovencev, katerih zgodovino so v desetletjih po drugi svetovni vojni prebivalke in prebivalci Slovenije spoznavali v šolah oziroma v znanstvenih in bolj poljudnih zgodovinskih knjigah. "Za razliko od konvencionalnega povojnega prikaza slovenske nacionalne preteklosti, ki ga je oblikoval predvsem vodilni slovenski medievist druge polovice 20. stoletja Bogo Grafenauer, je namreč Šavli zagovarjal stališče, da naj Slovenci ne bi bili Slovani, ki so prišli izza Karpatov."

Zaradi tega razloga se zato v zgodnjem srednjem veku tudi niso mogli naseliti v vzhodnih Alpah in tukaj ustanoviti prve slovenske države Karantanije, ki so si jo kasneje podjarmili Franki. Nasprotno, po mnenju Šavlija slovenski narod ni bil potomec Slovanov »iz zakarpatskih močvirij«, kajti Slovenci na ozemlje vzhodnih Alp sploh niso od nikoder prišli. Tukaj so, tako Šavli, prebivali že tisočletja, je zapisal Jernej Kosi.

Dr. Jernej Kosi,

docent na Oddelku za zgodovino na ljubljanski filozofski fakulteti

