»Pri podnebnem skepticizmu ne gre za dejstva, gre za mnenje«

IZJAVA DNEVA

"Podnebne spremembe niso stvar mnenja, ampak so dejstvo. Je pa res, da tisti, ki imamo takšno ali drugačno odgovornost glede upravljanja podnebnih sprememb, moramo, ne z nekim razumevanjem tega, ampak z nekim potrpljenjem, odločno voditi ta javni dialog, da bo dosežen splošni konsenz. ’Commonsense’, kot rečejo, da je to naloga vseh narodov, da brez tega, da bi to nalogo uspešno opravili in razogljičili svet do leta 2050, naši otroci in njihovi otroci nimajo prihodnosti. To ni stvar mnenja, to je stvar dejstva."

"Sam spadam med tiste politike, ki ne napadajo takoj tistih, ki imajo drugačno stališče, čeprav, kot rečeno, pri podnebnem skepticizmu ne gre za dejstva, gre za mnenje. Zdi se mi, da je nujno, da se gradi konsenz. To je tudi naloga odbora, ki je bil pred kratkim ustanovljen. Da se gradi prepričljiv, trden, močan konsenz. Vključno s politiko."

(Predsednik republike Borut Pahor o nujnosti hitrega ukrepanja v boju proti podnebnim spremembam; via MMC RTV SLO)