OSEMDESETA: Lepo je v naši domovini biti mlad

Od pionirčkov do brigadirjev, od gamaš do toplesa, od kaset do interneta

Dr. Darja Kerec, docentka na Oddelku za razredni pouk na Pedagoški fakulteti, Univerze v Ljubljani v posebni številki Mladine OSEMDESETA (ROJSTVO DRŽAVE) piše, da se današnji generaciji mladih morda zdi, da je bilo družabno življenje v Sloveniji v osemdesetih letih manj dinamično in zabavno, a to je lahko le bežen vtis ali spomin, povezan s posameznikovim dojemanjem lastne preteklosti ali splošnih družbenoekonomskih razmer, ki so v socializmu narekovale ritem delovnih in prostih dni. Čeprav se zdi, da ima Slovenija več dela prostih dni kot druge evropske države in članice EU, statistika izkazuje drugačne podatke in ti ne pritrjujejo tezi slovenskih neoliberalnih ekonomistov o padcu BDP zaradi preveč praznikov. V Sloveniji je dela prostih dni, ki ne padejo na nedeljo, 12. Avstrija jih ima 13, za uradnike in uslužbence institucij EU v Bruslju in Luksemburgu pa jih je predvidenih 17 (podatki EUR-Lexa za leto 2020), je zapisala Darja Kerec.

V osemdesetih so bili prazniki kot del množične kulture povezani z dogodki ali dosežki narodnoosvobodilnega in delavskega boja, ženske emancipacije (8. marec) in kulture (Prešernov dan). Svojevrstna praznična manifestacija je bil 25. maj (dan mladosti), »rojstni« dan Tita, sicer rojenega 7. maja, a le do leta 1979, ko je na beograjskem stadionu JLA iz rok mladinke s Kosova zadnjič sprejel štafetno palico s čestitkami. Po njegovi smrti so z naraščanjem inflacije in negotovim ekonomskim stanjem ter s porajajočim se nacionalizmom v Srbiji prireditve ob dnevu mladosti postale manj vesele in nekakšen artefakt časov, ki so že davno minili. Po plakatni aferi leta 1987 se je štiridesetletna tradicija štafetnih tekov skozi vasi in mesta širne SFRJ ukinila. "Simbolika skorajšnjega razpada države se morda zrcali tudi v dejstvu, da je zadnja štafeta na pot v Beograd krenila prav s Triglava."

"Simbolika skorajšnjega razpada države se morda zrcali tudi v dejstvu, da je zadnja štafeta na pot v Beograd krenila prav s Triglava."



Dr. Darja Kerec,

docentka na Oddelku za razredni pouk na ljubljanski pedagoški fakulteti

Obsežen izbor člankov v ediciji 8DESETA (ROJSTVO DRŽAVE), ki je že na voljo pri prodajalcih časopisov in v naši spletni trgovini, je nastal ob 30. obletnici samostojne Slovenije, avtorji in avtorice prispevkov pa so ob tej priložnosti na spletnem portalu YouTube objavili tudi videoposnetke, v katerih se dotikajo tematike, kdaj in kako je pričela nastajati država Slovenija.

(SPLETNI NAKUP) >> ROJSTVO DRŽAVE: OSEMDESETA (1. DEL)

Z9uVlUEDhVw