FOTOGALERIJA: Petkovi protesti v avtomobilih

Dogajanje je zabeležil fotograf Borut Krajnc

V Ljubljani so včeraj ponovno mirno in v skladu s predpisi NIJZ potekali petkovi protesti v avtomobilih. Udeleženci v okoli 20 osebnih vozilih so začeli voziti mimo parlamenta, nato pa krožili po okoliških ulicah.

PREBERITE TUDI: