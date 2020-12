»Državi je več do potrošništva kot do izobrazbe«

IZJAVA DNEVA

"Po toliko tednih izobraževanja na daljavo opažam, da učencem upada motivacija, tudi najboljšim. Če bodo otroci lahko šli v nakupovalna središča, v šole pa ne, to pomeni, da je državi več do potrošništva kot do izobrazbe."

(Bojana Potočnik, učiteljica OŠ Franja Malgaja v Šentjurju, o tem, da je v naši državi šolstvo odrinjeno na rob in je v ospredju le gospodarstvo; via Večer)