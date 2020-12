»Svetujemo, da se ljudje, ki so preboleli covid-19, vseeno cepijo«

IZJAVA DNEVA

"Od cepiv proti covidu-19 pričakujemo, da bodo izzvala učinkovitejši in dolgotrajnejši imunski odziv kot po samem prebolevanju bolezni covid-19. Predvsem zato, ker cepivo – kot rečeno – ne bo povzročilo začasne ohromitve imunskega sistema, kot jo programirano povzroči virus, ki si tako v svojem gostitelju človeku vnaprej pripravi možnosti za okužbo in bivanje v naslednji prehladni sezoni. Zato svetujemo, da se ljudje, ki so preboleli covid-19, vseeno cepijo, saj cepivo zaradi prilagojene konstrukcije proteina bodice S vzbudi večje količine nevtralizacijskih protiteles, ki varujejo pred ponovno okužbo."

"Po preboleli okužbi nastanejo protitelesa, ki pa se v telesu obdržijo različno dolgo, od dveh mesecev pri blagi bolezni do pol leta in več pri hujši obliki bolezni. Med protitelesi so po eni strani taka, ki so zaščitna oziroma nevtralizacijska, in druga, ki to niso. Zato se o tem, ali je prebolevnik zaščiten pred ponovno boleznijo, ni varno odločati na podlagi testiranja protiteles. Običajni testi ne razlikujejo med zaščitnimi in nezaščitnimi protitelesi, za to so potrebnejši bolj specifični testi, kot so na primer posebej usmerjeni testi za anti RBD (nevtralizacijska) protitelesa."

(Prof. dr. Alojz Ihan, vodja Katedre za mikrobiologijo in imunologijo na Medicinski fakulteti v Ljubljani, o tem, ali naj se cepijo tudi ljudje, ki so že preboleli covid-19; via MMC RTVSLO)