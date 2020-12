Bojana Beović krivi ljudi v mladih državah, ki »nimajo tradicije spoštovanja države«

IZJAVA DNEVA

"Ni vse v ukrepih, ampak v kulturnem okolju, v katerem se izvajajo. Ljudje na teh območjih se ukrepov preprosto ne držijo. To je drugačna kulturna. Imamo kazni, vendar nimamo nadzora in to se izkorišča. V Sloveniji zelo spoštujemo človekove pravice, na katere se vsi sklicujejo, zato ne smemo na primer nadzorovati porok, ki so znane kot žarišča koronske krize. To je velika težava."

"Vse te mlade države nimajo tradicije spoštovanja vlade, kar je nepremostljiva težava, ko vlada pričakuje sodelovanje."

(Dr. Bojana Beović, vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje, je v intervjuju za hrvaški časnik Jutarnji list okrivila mlado slovensko demokracijo)