OSEMDESETA: Osvobajanje spolnosti

Od golote do pornografije, od drugačnega dojemanja spolnosti do pravic istospolno usmerjenih

Mag. Maja Vehar, asistentka na Oddelku za zgodovino na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani v posebni številki Mladine OSEMDESETA (ROJSTVO DRŽAVE) piše, da je po drugi svetovni vojni na Slovenskem na področju spolnosti prišlo do pomembnih sprememb. Od konca 50. let je dobivalo vedno večjo veljavo načrtovanje družine, za katerega si je zaradi številnih posledic splava prizadevala tudi država, ki si je želela pretrgati z dotedanjimi koncepti seksualnosti in na področju spolnosti uveljaviti socialistično moralo. "Tako je bilo v desetletjih po drugi svetovni vojni več prizadevanj glede spolne vzgoje, ki so jo izvajali v okviru delovanja družbeno-političnih in delovnih organizacij, zdravstvenih in drugih ustanov, vnesena pa je bila tudi v učne načrte osnovnih in srednjih šol ter programe nekaterih višjih in visokih šol."

Nastajali so tudi različni priročniki in drugo učno gradivo, npr. filmi, namenjeni spolni vzgoji. Pri tem je treba omeniti, da so bili vzgojni smotri vse do 70. let kljub želji po pretrganju s tradicijo še vedno vezani predvsem na konservativne predpostavke. Tako so spolnost dojemali skozi prizmo heteroseksualnosti v okviru zakonske zveze. Spolni odnosi pred sklenitvijo slednje so bili odsvetovani; samozadovoljevanju sicer niso več pripisovali fizičnih posledic, so ga pa še vedno odsvetovali in priporočali preusmerjanje energije v delo in šport; namesto argumenta grešnosti so zdaj uporabljali argument sledenja socialistični morali, je zapisala Maja Vehar.

