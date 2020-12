Predsednik vlade, poklicni spletni trol

artb1sh / Openclipart

V petek je Janša na Twitterju preživel pribl. 3 ure in 31 minut. Od začetka 2. vala pandemije že 175 ur oziroma več kot teden dni. Celo ubogljivi Tonin je v Tarči potarnal, da je premierja prosil, naj vsaj za en mesec odloži Twitter.

Medtem ko najbolj odgovorna oseba za stanje v državi "bevska", je zaradi koronavirusa umrlo 1949 ljudi. To je 38 polnih avtobusov, glede na število prebivalcev pa več kot v Italiji, od koder so mesece prihajali apokaliptični posnetki zdravstvenega kolapsa.

Iz SDS-ove baze prihajajo tudi obratne prošnje glede Janševih aktivnosti – svojega voditelja prosijo, naj jim ne odtegne dostopa do resnice in nadaljuje s tvitanjem. Glede na to, da si s tem početjem – nerazumljivo počasi, a vendarle – sam spodkopava svojo pozicijo in oddaljuje preračunljive koalicijske partnerje, se lahko tej želji morda celo pridružimo. Njegovi bedasti tviti nas ne bodo izvlekli iz epidemije, a morda nas bodo izvlekli iz janšizma. Kar je tudi pomemben korak v boju proti posledicam covid-19.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.