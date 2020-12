»Rasizem je zelo dobro udomačen v slovenski družbi«

IZJAVA DNEVA

"Rasizem ni nikakršna zastarela ideologija ali praksa, ki bi bila varno oddaljena od slovenske družbe in bi jo denimo pripisali neki ameriški realnosti. To niso zgolj zgodbe o oddaljenem policijskem nasilju in strelih nad temnopoltimi mladimi Američani. Poziv Georgea Floyda, temnopoltega fanta, ki je rotil na pomoč z obupanim 'Ne morem dihati', ima številne različice; v evropskem primeru, vključno z lokalnim slovenskim, gre najpogosteje za migranta ali begunca. In če se zdi primerjava pretirana, češ saj še ne vidimo kolena, ki grobo duši begunca in mu streže po življenju, se je treba vprašati, ali ni upravičena bojazen, da je to le vprašanje časa. In ne spreglejmo, obstaja žalostno obsežen nabor zločinov iz sovraštva v različnih evropskih državah: pogosto gre za napade na begunce, njihove družinske člane in njihove domove, gre za fizično nasilje, nadlegovanje, zastraševanje, uničevanje migrantskih domov, tudi za požiganje begunskih centrov ali hiš v osrčju Evrope."

(Dr. Simona Zavratnik, sociologinja na Fakulteti za družbene vede, o tem, da rasizem niso zgolj zgodbe o oddaljenem policijskem nasilju in strelih nad temnopoltimi mladimi Američani; via Delo)