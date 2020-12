»Orbán si močno prizadeva za vzgojo in spodbujanje posnemovalcev«

IZJAVA DNEVA

"Orbán si močno prizadeva za vzgojo in spodbujanje posnemovalcev svojega hibridnega avtoritarnega modela. V ta proces veliko vlaga. V Evropski uniji in tudi v njeni soseščini. Kar precej je ugibanj, ali bo Madžarska morda izstopila iz Unije, tako kot je to storilo Združeno kraljestvo. To se seveda ne bo zgodilo. Orbán noče oditi iz Bruslja. Njegov cilj je, da bi skrajnodesničarski avtoritarni populisti, kakršen je tudi sam, prevzeli vodenje v čim več vladah, da bi jih bilo čim več v evropskem parlamentu in tudi evropski komisiji. Cilj je torej infiltracija v Bruselj, v vse evropske organe in institucije, po načelu 'Zdaj smo mi Evropa'. Njegovo skrbno negovanje vezi z Janezom Janšo je odličen primer te strategije."

(Roger Dan Kelemen, profesor političnih ved in prava na univerzi Rutgers v New Jerseyju, kjer vodi tudi oddelek za študij politike Evropske unije, o tem, da je Orbánov cilj infiltracija v Bruselj, v vse evropske organe in institucije; via Delo)